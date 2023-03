Zwischen zwei Welten

Von unseren Redakteur:innen Lina Euler und Antony Braun

Im Januar fand die Pressekonferenz zum Preis „Das Glas der Vernunft” statt. Zu zweit machten wir uns auf den Weg, um mehr über den Kasseler Bürgerpreis zu erfahren.

Nach der Grenzverschiebungen in Deutschland (1990) wurde die Stadt Kassel vom Rand des Landes zur neuen Mitte Deutschlands. Als Reaktion darauf wurde „Das Glas der Vernunft” ins Leben gerufen. Die Veranstalter beschreiben diese Auszeichnung als einen Preis, der unsere auf Vernunft, Toleranz und Transparenz gegründete Gesellschaft symbolisiert, zugleich aber auch die Zerbrechlichkeit dieser Ideale.



Das Glas der Vernunft besteht aus 7 Vorstandsmitgliedern, 22 Mitgliedern in der Findungskommission und 435 Kasseler Bürgern. Verliehen wird dieser Preis nicht auf Grund der Geschichte oder erarbeiteten Werke einer Person. Er zeichnet Personen im Aufbruch aus.

2023 erhielt nun Natalie Amiri den Preis. Sie ist Journalistin, Diplom-Orientalistin und Buchautorin, die aus pressekritischen Ländern berichtet. Amiri wurde 1978 geboren, hat einen persischen Vater und eine deutsche Mutter. In der 11. Klasse absolvierte sie ein Praktikum in Iran. Damals war die Gesellschaft dort noch offener und Frau Amiri ging zu einer Party, bei der kurze Zeit später die Sittenpolizei eintraf und begann, die Feiernden zu verhaften. Ihr war es möglich, sich in einem Schrank zu verstecken und der Sittenpolizei so zu entfliehen.

Als Amiri von ihrem Praktikum zurückkam, berichtete sie von den Geschehnissen, die ihren Weg stark geprägt haben. Generell setzt sie sich seitdem viel mit Politik auseinander. Die zwei großen Themen in ihrem Leben sind die Lage in Iran und Afghanistan. Eines ihrer Bücher, „Afghanistan - unbesiegter Verlierer“ , thematisiert Afghanistan und seine Bevölkerung. Von 2015 bis 2020 war sie als ARD-Büroleiterin in Teheran tätig. Hierüber erzählt sie bei der Preisverleihung, dass jede Geschichte, die sie von dort erzählt habe, von Herzklopfen begleitet gewesen sei, da sie jede Sendeminute in diesen Jahren gegen staatliche Auflagen verteidigen musste. Sie habe permanent Angst gehabt, in eine politischen Geiselnahme zu geraten, doch ihre Berichterstattung habe ihr Hoffnung gemacht. Frau Amiri gewann das „Glas der Vernunft“, da sie mit ihrer Berichterstattung für Menschen und gegen Fanatismus und Gewalt kämpft. Sie ist eine Frau, die sich für brisante Themen in der Gesellschaft einsetzt, Menschen die Augen öffnet und sich uneingeschränkt mutig verhält, ganz im Sinne des Kasseler Bürgerpreises: mit Vernunft, Toleranz und dem Ziel, Transparenz herzustellen.