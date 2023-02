Die SV als Valentin am Goethe-Gymnasium

Von unserer Redakteurin Charlotte Sperlich

Die einen verbringen den Tag mit einem Picknick und beschenken ihre Liebsten, sehr häufig mit Rosen oder anderen Blumen, andere aber bleiben zuhause und verbringen diesen Tag lieber allein. Der Valentinstag liegt seit gestern hinter uns; der Tag, den eben die einen zelebrieren und den die anderen, auch wegen der Kommerzialisierung, ablehnen. Aber woher kommt der Valentinstag eigentlich, den viele mit ‚ie‘ schreiben, weil sie vermuten, dass er etwas mit dem ähnlich klingenden Wochentag zu tun hat?



Der 14. Februar galt ursprünglich als Gedenktag an Valentin, aber warum hat man aus so einem traurigen Tag dann den Tag der Liebe gemacht? Die Erklärung ist recht nahe liegend: Valentin traute viele Liebespaare nach christlichem Ritus, obwohl diese laut kaiserlicher Anordnung aufgrund ihres Standes, ihrer Herkunft oder einer Fehde nicht mehr heiraten durften. Diesen Liebespaaren schenkte Valentin zur Eheschließung Blumen aus seinem eigenen Garten, woraufhin der Brauch entstand, am Valentinstag Blumen zu verschenken.



Auch bei uns am Goethe-Gymnasium wurden in diesem Jahr wieder am Valentinstag Blumen verteilt. Wenn man wollte, konnte man eine Rose für jemanden bestellen und eine kleine Nachricht dazu schreiben. Die SV hatte alles vorbereitet, sodass die Rosen während des Vormittags an die Empfänger ausgeteilt werden konnten. Nicht immer war der Versender der Rose bekannt, sodass den Tag über eine spannende Atmosphäre in der Luft lag. Diese Aktion hat vielen Schüler:innen und auch Lehrekräften ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und eine schöne Stimmung verbreitet. Wir haben ein paar Valentin-Momente für euch eingefangen. Viel Spaß mit unseren Bildern.