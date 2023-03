Wir stellen vor: Hapkido - eine Kampfsportart aus Korea

Von unserem Redakteur Egor Rybant

Vor ungefähr drei Jahren hatte ich die Idee, mir ein neues Hobby zu suchen. Als ich mit meinen Eltern in Brückenhof an einem Schild vorbeifuhr, sah ich darauf ,,Hapkido“ geschrieben und wollte sofort wissen, was das ist. Also habe ich sie gefragt, ob wir uns darüber informieren können. Als sie mich dann angemeldet hatten und ich zu meinem ersten Training ging, war es zuerst etwas schwierig, mit den anderen mitzuhalten, aber schnell wurde es immer einfacher. Schon nach ein paar Tagen hatte ich einen Anzug und den weißen Gürtel.



Hapkido ist eine Kampfsportart aus Korea. Es ist ganz anders als Judo, aber es ähnelt Karate. Und es gibt viele Gürtel: weiß, gelb, gelb mit einem blauen Strich, blau, blau mit einem oder zwei roten Strichen, rot, rot mit einem oder zwei schwarzen Strichen und schwarz. Den schwarzen Gürtel bezeichnet man mit erster DAN, zweiter DAN, dritter DAN bis hin zu neunter DAN. Ich habe inzwischen den blauen Gürtel mit zwei roten Strichen.

Das Training hat immer einen ähnlichen Aufbau. Als erstes machen wir jedes Mal ein paar Dehnungsaufgaben zum Aufwärmen. Später üben wir alleine Kicktraining und Schlagübungen an Sportgeräten. Anschließend machen wir Weitsprung und Hochsprung. Das dauert meistens zehn Minuten, wonach wir noch Befreiungen, Würfe oder Hebel-Techniken mit einem Partner trainieren, der einen ähnlichen Leistungsstand hat.



In den letzten fünfzehn Minuten steht dann noch ein Kicktraining mit unserem Meister an, der sehr streng ist. Das ist immer sehr aufregend, macht aber auch viel Spaß. Mit ihm trainieren dort neben mir neun andere Kinder. Hapkido können auch Mädchen erlernen, aber in meiner Gruppe sind momentan nur Jungen. Ich gehe dreimal in der Woche zum Training und ich habe immer Lust darauf, auch wenn ich manchmal von der Schule müde bin. Ich habe mich sogar schon einmal schwer an meiner Nase verletzt, aber zum Glück ist alles wieder gut verheilt.

Hapkido ist wirklich ein tolles Hobby und ich kann es nur weiterempfehlen.