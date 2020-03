Und so feiern unseren Abiturientinnen und Abiturienten in Zeiten von Kontaktverbot

Doreen aus der Q4 ist seit letztem Mittwoch mit ihren schriftlichen Abi-Prüfungen fertig: "Aufgrund der aktuellen Lage können wir Abiturienten unsere (hoffentlich erfolgreich) absolvierten Prüfungen nicht so richtig feiern ... man darf sich nicht treffen und Bars/ Clubs haben erst recht nicht offen. Daher sind wir wahrscheinlich der erste Jahrgang,der per Skype/ Facetime miteinander feiert und virtuell „anstößt“ :D Naja, besser als nichts! Wenn die ganze Krise vorbei ist, holen wir es natürlich in „real life“ nach. Hier ist mein Beitrag zum Thema, wie wir Abiturienten per Facetime „feiern“ - ganz bequem im eigenen Bett :D!"